Странные, прямо скажем, данные привела в проспекте к IPO госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco. В преддверии IPO компания IHS Markit провела для нее оценку себестоимости добычи в Саудовской Аравии в сравнении с другими добывающими государствами. Аналитики опирались на условия разработки "типичных" новых нефтяных проектов в каждой стране, запущенных в 2019 году. Себестоимость добычи Saudi Aramco как на шельфе, так и на суше оценивается примерно в 17 долларов за баррель - это самый низкий показатель по сравнению с другими странами. На таком же уровне (до $20/барр) держится себестоимость добычи на новых проектах в Кувейте.

Проведение саудитами оценки накануне IPO своей госкомпании – процесс нормальный, к этому они готовились давно. Поэтому интерес к результатам столь масштабного анализа был весьма высок. Но первые же опубликованные цифры вызывают, мягко говоря, недоразумение. И это особенно чувствительно для Азербайджана, себестоимость нефти которого саудиты и их оценщик почему-то отнесли к категории самой дорогой.

По данным этих исследователей рынка, добыча рентабельна при цене от 20 до 30 долларов за баррель при реализации проектов на суше в Ираке, ОАЭ, Иране, Габоне, Эквадоре и Нигерии, а также шельфовых проектов в Катаре, Иране и ОАЭ. Дороже - от 30 до 40 долларов - на суше в Алжире, Египте, Венесуэле, Бразилии и Аргентине, а также на шельфе в США и Великобритании. Добыча нефти и газа в России на новых проектах на шельфе и на суше рентабельна при цене выше 40 долларов за баррель. А дороже, чем в России, себестоимость добычи на новых проектах в Казахстане (около $48/барр.), а также на суше в Азербайджане и США (около $49/барр). И, наконец, самая дорогая добыча - более 60 долларов за баррель - на шельфовых проектах в Азербайджане.

Честно говоря, не надо быть особым знатоком азербайджанского рынка нефти, чтобы понять, насколько эти горе-исследователи поставили все верх ногами. Во-первых, непонятно, что означает понятие «новые проекты». Если имеются в виду проекты, задействованные в именно в этом году, то таковыми можно пренебречь. В последние годы новые месторождения в эксплуатацию не вводились. Правда, разрабатывались новые скважины, в том числе и на блоке месторождений АЧГ – главной нефтяной структуры страны. А себестоимость добываемой здесь нефти во много раз ниже, указанной саудитами цифры - стали бы иначе иностранные участники разрабатывающего блок консорциума вкладывать сюда миллиарды долларов. Но говорить о себестоимости не набравшей еще мощности скважины не совсем корректно. А во-вторых, наибольший объем нефти в нашей стране подают как раз шельфовые проекты – нефть с суши почти полностью ушла для пополнения казны царской империи и страны Советов. Нет, на суше еще эксплуатируется немало месторождений, но подают они все меньше и меньше нефти - добыча истощается. И поэтому себестоимость добываемой на суше нефти никак не может быть ниже морской. Откуда взял для саудитов свои показатели оценщик?! Непонятно!