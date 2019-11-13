Зачем саудиты завысили себестоимость азербайджанской нефти? актуальный комментарий
Странные, прямо скажем, данные привела в проспекте к IPO госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco. В преддверии IPO компания IHS Markit провела для нее оценку себестоимости добычи в Саудовской Аравии в сравнении с другими добывающими государствами. Аналитики опирались на условия разработки "типичных" новых нефтяных проектов в каждой стране, запущенных в 2019 году. Себестоимость добычи Saudi Aramco как на шельфе, так и на суше оценивается примерно в 17 долларов за баррель - это самый низкий показатель по сравнению с другими странами. На таком же уровне (до $20/барр) держится себестоимость добычи на новых проектах в Кувейте.
Проведение саудитами оценки накануне IPO своей госкомпании – процесс нормальный, к этому они готовились давно. Поэтому интерес к результатам столь масштабного анализа был весьма высок. Но первые же опубликованные цифры вызывают, мягко говоря, недоразумение. И это особенно чувствительно для Азербайджана, себестоимость нефти которого саудиты и их оценщик почему-то отнесли к категории самой дорогой.
По данным этих исследователей рынка, добыча рентабельна при цене от 20 до 30 долларов за баррель при реализации проектов на суше в Ираке, ОАЭ, Иране, Габоне, Эквадоре и Нигерии, а также шельфовых проектов в Катаре, Иране и ОАЭ. Дороже - от 30 до 40 долларов - на суше в Алжире, Египте, Венесуэле, Бразилии и Аргентине, а также на шельфе в США и Великобритании. Добыча нефти и газа в России на новых проектах на шельфе и на суше рентабельна при цене выше 40 долларов за баррель. А дороже, чем в России, себестоимость добычи на новых проектах в Казахстане (около $48/барр.), а также на суше в Азербайджане и США (около $49/барр). И, наконец, самая дорогая добыча - более 60 долларов за баррель - на шельфовых проектах в Азербайджане.
Честно говоря, не надо быть особым знатоком азербайджанского рынка нефти, чтобы понять, насколько эти горе-исследователи поставили все верх ногами. Во-первых, непонятно, что означает понятие «новые проекты». Если имеются в виду проекты, задействованные в именно в этом году, то таковыми можно пренебречь. В последние годы новые месторождения в эксплуатацию не вводились. Правда, разрабатывались новые скважины, в том числе и на блоке месторождений АЧГ – главной нефтяной структуры страны. А себестоимость добываемой здесь нефти во много раз ниже, указанной саудитами цифры - стали бы иначе иностранные участники разрабатывающего блок консорциума вкладывать сюда миллиарды долларов. Но говорить о себестоимости не набравшей еще мощности скважины не совсем корректно. А во-вторых, наибольший объем нефти в нашей стране подают как раз шельфовые проекты – нефть с суши почти полностью ушла для пополнения казны царской империи и страны Советов. Нет, на суше еще эксплуатируется немало месторождений, но подают они все меньше и меньше нефти - добыча истощается. И поэтому себестоимость добываемой на суше нефти никак не может быть ниже морской. Откуда взял для саудитов свои показатели оценщик?! Непонятно!
Да и зачем, спрашивается, стоило ломать себе головы об азербайджанскую нефть, если буквально накануне Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) уже опубликовала данные о себестоимости и газа, и нефти, добываемых ею. И там четко указано, что себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2018 году снизилась на 7,4% в сравнении с показателем 2017 года – до 57,6 маната за 1 тыс. кубометров. Правда несколько поднялась себестоимость добычи нефти на ее месторождениях компании - в 2018 году она увеличилась на 5,8% по сравнению с показателем 2017 года - до 117,92 маната за тонну. Но 118 манатов не составляет и 64 долларов, но за тонну нефти. А в пересчете на баррель эта цифра не составит даже 9 долларов. Вот такая простая арифметика. Что же касается контрактной нефти с АЧГ, то ее стоимость всегда была еще ниже. И все это хорошо знакомо и азербайджанскому читателю, и мировой нефтянке.
Оценки IHS Markit никак не вяжутся также с оценками крупнейшей российской нефтяной и газовой компании – «Роснефти». По словам главы компании Игоря Сечина, себестоимость добываемой «Роснефтью» нефти составила в 2017 году порядка 3,1 доллара за баррель. Да и у других нефтедобывающих компаний России этот показатель ненамного выше. Зачем же саудитам понадобилось огород городить? А все, как оказывается, очень просто. Чтобы привлечь инвесторов, саудитам необходимо преподнести свою крупнейшую в мире нефтекомпанию во всей красе, разукрасить ее, как невесту на выданье. А для этого, что известно любому пиарщику, нужны привлекающие внимание производственные показатели. И, конечно же, должна быть низкая себестоимость добываемой компанией нефти. Но сама по себе эта цифра может выглядеть не столь убедительной, поэтому она нуждается в сравнении с аналогичными показателями других компаний и стран. Кто платит, тот и заказывает музыку, и пиарщик нарисовал «лучшее» для заказчика сравнение. И Аллах с ними – заказчиком и пиарщиком. Но причем тут Азербайджан?