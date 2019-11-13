Правоохранительные органы Германии продолжают оперативные мероприятия по задержанию преступной сети, состоящей из бывших активистов оппозиционных партий Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, в результате расследования полиции Германии стало известно, что 7 активистов оппозиционных партий создали на территории Германии Объединенную преступную группировку с целью торговли мигрантами.

Решением судебных органов Германии арестованы председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" Ильхам Гасан, зампредседателя КС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, “политэмигрант” Рашад Мамедов, политэмигрант Эльшан Абдуллаев, экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов. Среди арестованных, как ранее сообщал haqqin.az, и брат одного из лидеров оппозиции, экс-депутата Сабира Рустамханлы – экс-полковник МВД Азербайджана, бывший глава НПО Алиовсат Алиев.

По информации, в отношении арестованных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев.