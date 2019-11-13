Утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.

В Благовещенске в результате перестрелки в строительном колледже погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области, передает РИА Новости.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в их сторону, вызвав ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время сотрудники МВД обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", — говорится в сообщении.

Устроивший перестрелку покончил жизнь самоубийством. Полицейские не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил СК, стрельбу открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. Второй погибший — его ровесник, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — госпитализированы. У них множественные огнестрельные ранения, один находится в тяжелом состоянии, его прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

Мэрия собирает экстренную комиссию по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место ЧП выехали представители благовещенской администрации.

Губернатор Василий Орлов уточнил, что стрелок был один. Он выразил соболезнования родственникам погибшего и пострадавших и заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.