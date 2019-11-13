Определились страны-участницы "Евровидения-2020"

Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах. Из них в общей сложности 20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов.

В 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который весной 2020 года пройдет в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU), сообщает Дойче велле.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января 2020 года в Роттердаме.

Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Нидерланды в пятый раз принимают конкурс, он уже проходил в Хилверсюме, Амстердаме и дважды - в Гааге. Страна участвует в "Евровидении" с его первого, 1956, года.

В этом году победу в Тель-Авиве одержал голландец Дункан Лоренс с трагической балладой "Arcade".