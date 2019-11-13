В Баку начинается саммит мировых религиозных лидеров

В Баку сегодня открывается II саммит мировых религиозных лидеров. В нем будут участвовать политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.

Встреча проводится на основании решений президента Азербайджана Ильхама Алиева о "Втором Бакинском саммите мировых религиозных лидеров", а также в связи с 70-летием председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летием его деятельности.