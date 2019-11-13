В Баку начинается саммит мировых религиозных лидеров
В Баку сегодня открывается II саммит мировых религиозных лидеров. В нем будут участвовать политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.
Встреча проводится на основании решений президента Азербайджана Ильхама Алиева о "Втором Бакинском саммите мировых религиозных лидеров", а также в связи с 70-летием председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летием его деятельности.
В работе саммита, который продолжится завтра, примут участие лидеры и представители более чем 70 стран пяти континентов, 25 традиционных религий и религиозных течений, в том числе, около 500 представителей высокого уровня от десяти авторитетных международных организаций, а также главы и религиозные лидеры субъектов РФ, сообщает Trend.
В его рамках состоятся обсуждения по следующим темам: "Образцовая роль Азербайджана в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, научных и общественных деятелей в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".
По итогам саммита планируется принятие Бакинской декларации.