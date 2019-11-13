Спецоперация полиции Франции: и в Париже задержали азербайджанского оппозиционера

Согласно информации соцсетей, в отношении Пириева, несколько лет назад покинувшего Азербайджан и попросившего убежище в Германии, Берлинским провинциальным судом вынесено решение о депортации.

По представлению федерального министерства внутренних дел Германии он был задержан в лагере для беженцев во Франции.

В ближайшие дни ожидается депортация гражданина Азербайджана в Германию.

Отметим, что Рафаил Пириев известен своими радикальными, скандальными и оскорбительными заявлениями против известных и уважаемых общественных и политических деятелей в Азербайджане, которые он делает на своих страницах в социальных сетях.