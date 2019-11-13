Наркокурьера из Ирана задержали с десятками килограммов наркотиков

Государственная пограничная служба Азербайджана задержала гражданина Ирана за контрабанду наркотических средств. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Согласно информации, во время оперативно-розыскных и войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории погранзаставы близ села Сим Астаринского района на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы, в лесополосе была обнаружена сумка черного цвета.

При осмотре сумки были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 24 кг 785 г (13 кг 240 г героина, 1 кг 535 г метамфетамина, 10 кг 10 г опиума и 1 500 штук таблеток метадон-40).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории села задержан гражданин Ирана Азими Ахмед Аманулла, 1982 г.р., который и осуществил перевозку наркотиков на территорию Азербайджана, говорится в сообщении ГПС.