В Москве застрелили известного армянского спортсмена

На юго-западе Москвы застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу (по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга) Ашот Болян, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов и скрылся", - заявили источники.

Информацию о совершении убийства ТАСС подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СК ПФ по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно "МК", труп армянского спортсмена Боляна был обнаружен возле дома на Нахимовском проспетке, 59, в 20:15. Местный житель парковал свою машину, и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля "Инфинити". Видимо, какое-то время он лежал мертвым на парковке.

Болян переехал Россию в 2004 году.