Дарига Назарбаева приехала в Ереван
Спикер сената Казахстана (верхней палаты парламента) Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Ереван.
Казахстанская делегация во главе с Назарбаевой прибыла в Ереван по приглашению председателя национального собрания Армении Арарата Мирзояна, сообщили в пресс-службе палаты. В рамках визита Назарбаева проведет встречи с председателем национального собрания Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, передает Sputnik-Казахстан.
Стороны также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития межпарламентских отношений.