Москва, Пекин и Нью-Дели создают свой аналог SWIFT

Индия, Россия и Китай намерены создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Планируется, что к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - будет подключена китайская национальная система межбанковских переводов CIPS. Индия пока находится в стадии разработки аналогичного сервиса. По завершении испытаний она намерена интегрировать его с российской платформой под управлением ЦБ РФ, отмечает издание.

Создаваемая при сотрудничестве трех стран система будет работать по принципу конвертирования электронных сообщений о платежах в соответствии с местными финансовыми стандартами Индии, РФ и Китая. Как указывает газета, обсуждение создания аналога SWIFT может состояться на проходящем в столице Бразилии саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Страны БРИКС стремятся расширять объемы торговли в национальных валютах, подчеркивает The Economic Times. Так, Индия и Россия продолжают осуществлять расчеты в рублях и рупиях.