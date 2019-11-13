УЕФА отправил «Карабаху» около 800 тысяч евро

УЕФА при посредничестве АФФА перечислил футбольному клубу « Карабах » призовые деньги за выступление на групповой стадии Лиги Европы.

За прошедшие четыре тура «Карабах» набрал 4 очка, победив люксембургский «Дюделанж» (4:1) и сыграв вничью с кипрским АПОЭЛ (2:2). За победу чемпион Азербайджана получил 570 тысяч евро, за ничью – 190 тысяч. Помимо этого, УЕФА перечислил 21 тысячу евро в виде первоначальной выплаты за выступление «Карабаха» в чемпионате Азербайджана.

Ранее за попадание в групповой раунд «Карабах» заработал 2 750 000 евро, а за результаты, показанные в еврокубках за последние 10 лет - 1 142 880 евро.