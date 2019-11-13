УЕФА отправил «Карабаху» около 800 тысяч евро

Отдел спорта

УЕФА при посредничестве АФФА перечислил футбольному клубу «Карабах» призовые деньги за выступление на групповой стадии Лиги Европы.

За прошедшие четыре тура «Карабах» набрал 4 очка, победив люксембургский «Дюделанж» (4:1) и сыграв вничью с кипрским АПОЭЛ (2:2). За победу чемпион Азербайджана получил 570 тысяч евро, за ничью – 190 тысяч. Помимо этого, УЕФА перечислил 21 тысячу евро в виде первоначальной выплаты за выступление «Карабаха» в чемпионате Азербайджана.

Ранее за попадание в групповой раунд «Карабах» заработал 2 750 000 евро, а за результаты, показанные в еврокубках за последние 10 лет - 1 142 880 евро.

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