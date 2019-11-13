Подростку с весом 35 кг успешно пересадили почку

17-летней девушке, поступившей в тяжелом состоянии в отделение "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ), успешно пересадили почку. Операция прошла под руководством виртуозного хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана. Донором стала 45-летняя мать больной.

"До обращения к нам, в течение длительного времени, пациентка страдала хронической почечной недостаточностью и регулярно принимала сеансы гемодиализа. По этой причине у неё развилась кахексия – крайнее истощение организма.

На фоне общей слабости организма, из-за нарушения обмена веществ, связанного со снижением активности физиологических процессов и потерей аппетита, больная стала резко терять вес, дойдя до 35 кг. Необходимо было срочно сделать пересадку почки.

Благодаря усилиям нашей бригады мы успешно справились и с этой рискованной операцией. В данный момент пересаженная почка нормально функционирует. Мы наблюдаем увеличение веса пациентки", - отметил заведующий отделением, главный специалист по трансплантации почки Минздрава, уролог-хирург, доктор философии по медицине Рашад Шолан.