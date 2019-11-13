Отметим, что Бакинская ТЭЦ - одна из первых электростанций Азербайджана, была введена в строй в 1902 году и называлась «Аг шехер» («Белый город»).

В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ на Бакинской теплоэлектростанции мощность от 40 МВт повысилась до 50 МВт на агрегате №2.

На станции наряду с выработкой электроэнергией также производится теплоэнергия.

В рамках «Программы реабилитации» на агрегате №2 заменены запчасти, обновлены и отремонтированы соответствующие трубы, после тестирования агрегат был введен в строй.

Бакинская ТЭЦ наряду с выработкой и передачи электроэнергию в общую систему также обеспечивает теплоэнергией большую часть жилых зданий в Хатаинском и Низаминском районах, включая поселки Ахмедлы и 8-й км. В соответствии с графиком осенне-зимнего сезона с 15 ноября будет включена система отопления.