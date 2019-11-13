В Баку летят армянские журналисты

17 ноября по инициативе российской стороны в Азербайджан прибудет делегация армянских журналистов в составе 5-6 человек, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В Министерстве иностранных дел не подтвердили, но и не опровергли информацию о готовящемся визите представителей СМИ Армении в Азербайджан. Однако данную информацию корреспонденту haqqin.az подтвердил председатель объединения журналистов «Yeni nəsil» («Новое поколение») Ариф Алиев.

Согласно информации наших источников, 18-19 ноября ожидается визит группы азербайджанских журналистов в Армению.

Напомним, что 31 октября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве заявил, что стороны карабахского конфликта при посредничестве МГ ОБСЕ обсуждали «взаимные поездки журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия».