Так, представленный Nar на конкурсе проект "Школа обучения" стал победителем в номинации "Лучший проект в области КСО". Отметим, что в борьбе за победу в номинации принимали участие проекты таких влиятельных компаний, как Nestle и Volkswagen.

“Будучи клиентонаправленным мобильным оператором, основой нашей КСО стратегии является создание ценности для общества и в прямом смысле слова быть причиной позитивных изменений в жизни людей. Реализацией проекта "Школа обучения" мы помогаем людям с нарушениями слуха приобрести профессию и интегрироваться в общество. Я рад, что проект успешно выполнил свою миссию и впервые компания, представляющая Азербайджан на такой влиятельной платформе, была высоко оценена", - заявил Азиз Ахундов, глава департамента связи с общественностью Nar.

Конкурс оценивает лучшие коммуникационные проекты, отвечающие высоким стандартам качества, отличающиеся инновативным подходом, качеством планирования и реализации. В этом году за первенство боролись проекты государственных и общественных организаций, а также частных компаний в сфере связи с общественностью из 13 стран: России, СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии.

Все проекты оцениваются Советом экспертов, в который входят PR профессионалы международных компаний, влиятельных университетов и государственных организаций.

Это не первый успех постоянно развивающейся КСО стратегии Nar. Так, в 2014 году на традиционном фестивале Cannes Lions во Франции проект "Nar Донор" удостоился награды "Серебрянный лев" (Silver Lion).

Чтобы получить подробную информацию о других социальных проектах мобильного оператора, посетите страницу nar.az. Информацию о Eventiada IPRA Golden World Awards (награда Золотого мира Международной ассоциации по связям с общественностью) можно получить здесь.