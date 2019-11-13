Молдавский олигарх отозвал иск к Казахстану

Издание пишет, что Стати подал этот иск в июне 2017 года. Он просил нью-йоркский суд об исполнении решения Апелляционного суда Швеции от декабря 2016 года. Иск Стати содержал два требования: Первое - исполнение арбитражного решения на сумму порядка 500 миллионов долларов. Второе - взыскание судебных расходов Стати в Швеции на сумму 3,5 миллиона долларов.

Анатол и Габриэль Стати, а также Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd 12 ноября подали уведомление о добровольном отказе от их иска против Республики Казахстан в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.

В сентябре 2017 года Казахстан в ответ подал ходатайство, в котором просил нью-йоркский суд отклонить дело как юридически несостоятельное или, в качестве альтернативы, приостановить его. В сентябре 2018 года нью-йоркский суд приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства Казахстана в Вашингтоне. В октябре 2019 года нью-йоркский суд обязал стороны подать совместное письмо о статусе дела до 15 ноября, с разъяснением, намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела с учетом завершения апелляционного производства в Вашингтоне.

Одним из фактических аргументов в защиту Казахстана в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем. В совместном письме о статусе дела республика ходатайствовала бы перед судом о рассмотрении ранее поданного заявления Казахстана об отклонении дела. Если бы это ходатайство было отклонено, республика планировала включить в свою защиту факты получения решения в Швеции путем мошенничества. В результате Казахстан получил бы право на раскрытие информации от Стати.

Стати, вместо того чтобы подать в суд совместное письмо о статусе дела, в одностороннем порядке отказался от своего иска. Таким образом он избежал рассмотрения ходатайства Казахстана об отклонении дела судом Нью-Йорка, а также судебных разбирательств по вопросам мошенничества Стати, поднимаемым Республикой Казахстан.

В настоящее время Казахстан ведет судебный процесс по делу о мошенничестве Стати в нескольких юрисдикциях, включая Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Республика представила доказательства мошенничества Стати, в том числе показания под присягой бывшего финансового директора Стати Артура Лунгу.

Отмечается, что мошенническая схема, совершенная Стати и его сообщниками, является прямой атакой на систему урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), созданную для защиты прямых иностранных инвестиций в Казахстане.

Напомним, накануне haqqin.az в статье "Анатол отправил в нокдаун целый Казахстан" писал, что Казахстан должен выплатить 500 млн долларов молдавскому миллиардеру Анатолу Стати, который потерял в республике все свои активы. Власти республики признали поражение в длившемся около десяти лет споре со Стати, который обвинил Казахстан в рейдерском захвате своей собственности и потребовал возмещения убытков в размере 4 млрд долларов. В прошлом году Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в пользу молдавского бизнесмена.