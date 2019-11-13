Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке

После снижения российским Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших банков РФ по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования. Об этом пишет газета «Ведомости».

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в октябре этого года. После этого свои ставки по ипотеке массово уменьшили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк. Опрошенные изданием эксперты подсчитали, что в среднем понижение ипотечных ставок составило 0,2–0,6 процентного пункта. Аналитики не исключают еще одного сокращения ставок по ипотеке в конце текущего года на 0,1-0,2 процентного пункта.

Средневзвешенные ставки выданной в течение месяца ипотеки, по прогнозам экспертов, к концу 2019 года достигнут 9,2-9,3 процента годовых, в первом полугодии 2020-го опустятся ниже девяти процентов, к концу второго полугодия — до 8,5 процента.