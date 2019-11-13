Передислокация азербайджанских войск широкомасштабные военные учения; фото; видео
В ходе оперативных учений азербайджанской армии войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно замыслу оперативных учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.