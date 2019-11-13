Синоптики о погоде: дождливо и ветрено
В пятницу, 15 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 9-11, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 772 до 776 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных северных и восточных районах - ливни, в горных территориях возможен снег. Днем дождь прекратится. Местами туман. Порывистый восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 11-16, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.
На Абшеронском полуострове на фоне порывистого северного ветра температура снизится, ожидается влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.