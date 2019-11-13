Синоптики о погоде: дождливо и ветрено

В пятницу, 15 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 9-11, днем 12-14 градусов тепла.