Правительство Кувейта ушло в отставку
Председатель правительства Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал прошение об отставке на имя главы государства, эмира шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Вместе с главой кабинета прошения об отставке написали также все члены правительства эмирата, передает ТАСС.
Отставки кабинета министров в Кувейте происходят часто, когда законодатели ставят под сомнение или высказывают вотум недоверия крупным правительственным чиновникам. При этом эмир Кувейта не намерен распускать парламент. В начале 2020 года ожидаются выборы в 50-местное законодательное собрание, передает портал english.alarabiya.net.