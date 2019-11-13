Российские вертолеты и «Панцирь» перебросили на север Сирии

В аэропорту Камышлы на севере Сирии развернут зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Как сообщает РИА Новости, в аэропорт передислоцированы несколько российских вертолетов с авиабазы Хмеймим.

Российская авиация будет базироваться здесь на постоянной основе. Согласно сообщению, зенитный комплекс призван защитить аэропорт от средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке.

Военно-транспортные вертолеты принимают участие в патрулировании на севере Сирии. Агентство отмечает, что они призваны расширить зону российского присутствия в воздушном пространстве Сирии, а также содействовать гуманитарной миссии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является системой наземного и морского базирования. Он предназначен для ближней защиты от всех современных и перспективных средств воздушного нападения на гражданские и военные объекты при любых погодных условиях и в любой радиоэлектронной обстановке.