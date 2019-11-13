Генсек НАТО выразил готовность к диалогу с Россией

Во время визита в США генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что стратегия альянса в отношении России подразумевает сдерживание и оборону.

По его словам, именно военная сила НАТО обеспечивает условия для дипломатических достижений.

Столтенберг заявил об открытости альянса к диалогу с РФ и построению конструктивных отношений, построенных на доверии.

«Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы для Москвы открытыми», — сказал он на мероприятии журнала Foreign Policy.

Генсек при этом подчеркнул важность избегать просчетов и недоразумений в «трудные времена».