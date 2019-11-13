В Тбилиси участники акции заблокировали три входа в здание парламента Грузии. Как сообщают грузинские СМИ, причина связана с непринятием в законодательном органе законопроекта, предусматривающего переход к пропорциональной избирательной системе.

По словам одного из организаторов акции - Гиги Макарашвили, депутатам не позволят покинуть здание парламента: "Члены парламента сегодня допустили большую ошибку и население Грузии никогда не забудет этого".

Протестующие назначили на 19:00 акцию протеста перед зданием парламента.

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14 ноября вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили и еще несколько депутатов объявили, что покидают правящую партию и свои должности из-за того, что в парламенте провалились поправки об изменении избирательной системы в Грузии, передает Sputnik.

Призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим мажоритарным депутатам поддержать законопроект не дали результатов.

Даже оппозиция голосовала за поправки, однако в общей сложности удалось собрать лишь 101 голос, когда необходимо было минимум 113 голосов.