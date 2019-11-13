В Украине пригрозили отказаться от Минских соглашений

На встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии в «нормандском формате» должна быть достигнута договоренность о мире в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, затяжной конфликт на востоке страны лишает Украину «лучших людей» и шанса на цивилизованное развитие. «Главное, что мы собираемся сделать, — это сделать шаг к миру. В идеальной ситуации завершить этот процесс и решить эту войну», — сказал министр, которого цитирует украинская служба BBC News.

Пристайко подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ждет от Кремля «четкого разговора» с учетом всех взаимных требований. При этом он не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений. В любом случае, Киев будет серьезно обдумывать дальнейшие варианты действий.

Точную дату саммита Пристайко не назвал, однако источник в офисе президента Украины сообщал ранее, что она может состояться 24 или 26 ноября.