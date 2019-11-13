Армия Асада наступает на Идлиб

В ночь на 14 ноября сирийская армия начала наступление на позиции джихадистов на юго-востоке провинции Идлиб – последней, контролируемой противниками правительства Башара Асада, сообщает арабская редакция агентства Sputnik со ссылкой на источники.

Согласно информации, правительственным войскам, действующим при поддержке артиллерии и авиации, удалось занять город Вейбде. Сирийские и российские ВВС наносят удары по базам материально-технического обеспечения в тылу противника.

The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что ВВС нанесли около 90 ударов по провинциям Идлиб и Латакия. Сброшено 50 бочковых бомб и морских мин.

В конце октября провинцию Идлиб посетил президент Сирии Башар Асад, здесь он встретился с военнослужащими и заявил, что все территории, на данный момент находящиеся под чужим контролем, будут возвращены.