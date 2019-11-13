Милли Меджлис просит у Минфина два миллиона

Милли Меджлис Азербайджана обратился к Министерству финансов с просьбой пересмотреть объем расходов на содержание законодательного органа в 2020 году и увеличить финансирование на 1,9 млн манатов. Об эторм пишет Интерфакс-Азербайджан.

По словам управделами парламента Фирудина Гаджиева, дополнительные средства пойдут на расширение автопарка, увеличение расходов на командировочные и прочие направления.

«В целом предложенная смета расходов Милли Меджлиса на 2020 год прогнозируется на уровне 45 млн 488,015 тыс. манатов, 79,7% этих расходов составят фонд оплаты труда», - сказал Гаджиев при обсуждении в парламенте сметы расходов законодательного органа.