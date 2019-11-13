Арестованного в Германии начальника уволил Мадат Гулиев

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Экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, который был задержан в Германии в рамках операции немецкой полиции против Объединенной преступной группировки по торговле мигрантами, и ранее фигурировал в скандалах, о которых писали азербайджанские СМИ. В частности, как пишет Qafqazinfo, имя Эльчина Акперова, который работал начальником исправительных учреждений Пенитенциарной службы №14 и №9, упоминалось в деле жены его брата Лейлы Акперовой. Так, жена брата Эльчина Акперова – бывшего начальника Отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции майора Махира Акперова Лейла обманным путем присвоила деньги нескольких человек, которые она взяла у них под предлогом трудоустройства. За присвоение свыше 100 тысяч манатов Лейла Акперова была приговорена к 9 годам лишения свободы.

В то время один из потерпевших по этому делу утверждал, что Лейла Акперова пыталась сбежать из Азербайджана с помощью деверя. «Лейла Акперова, которая работала педагогом в средней школе №95, уклонялась от следствия и хотела сбежать с помощью Эльчина Акперова. Ее задержали в Службе ASAN, когда она хотела поменять загранпаспорт, у которого закончился срок действия», - заявил тогда потерпевший. В 2014 году приказом тогдашнего министра внутренних дел Рамиля Усубова майору Махиру Акперову был объявлен выговор. После снятия с должности в Бинагадинском районе его направили в отделение уголовного розыска в Низаминском районе, а через некоторое время его уволили из органов внутренних дел. В этом деле также упоминалось имя матери Эльчина и Махира Акперовых – Нигяр Акперовой, которая работала начальником отдела в Хатаинском управлении Министерства труда и социальной защиты населения. Она в качестве свидетеля давала показания и на следствии, и в суде. Ранее она работала начальником Отдела образования в Шарурском районе. В 2016 году издание Bakupost.az распространило информацию о том, что Эльчин Акперов, долгие годы проработавший в Пенитенциарной службе Азербайджана, обратился к властям Германии за получением политического убежища.

«Работавший долгие годы на должности начальника исправительных учреждений Эльчин Акперов, нарушавший права и свободы людей, отличавшийся жестокостью по отношению к заключенным, а также бывший начальником самого коррумпированного учреждения Пенитенциарной службы, за свои действия был уволен приказом Мадата Гулиева», - писало издание. После получения статуса беженца Эльчин Акперов несколько раз посетил Азербайджан. Так, в октябре 2015 года он прилетел в Баку с азербайджанским паспортом. 1 ноября 2015 года он улетел в Турцию, а оттуда в Германию. В ходе проверки было установлено, что Эльчин Акперов в декабре 2016 года снова побывал в Азербайджане и даже получил в Баку новый паспорт. Получившему убежище в Германии бывшему тюремщику в Центре ASAN-2 13 декабря 2016 года был выдан паспорт под №P16910631 Отмечается, что семья Акперовых родом из села Юхары Дашарх Шарурского района. Согласно утверждениям местной прессы, в 1990-ые годы в знаменитом в то время ресторане Laləndə Эльчин Акперов открыл стрельбу из своего табельного оружия и тяжело ранил двух человек. Эльчин Акперов в интервью газете «Ени Мусават» в 2015 году заявил, что у него были проблемы с Мадатом Гулиевым на почве личных отношений. «После того, как Мадат Гулиев стал руководителем Пенитенциарной службы, он сказал, что уволит или оставит на работе кого захочет. После этого наши личные отношения обострились, и я покинул страну», - говорил Эльчин Акперов. Эльчин Акперов проживал в Германии вместе с женой и четырьмя детьми. Сообщается, что в 90-х годах он был связан с ОМОН.