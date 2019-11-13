Вдове основателя «Белых касок» запретили выезд из Турции

Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и экс-сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.

Как сообщает газета Hurriyet, после происшествия подданная Швеции Винберг дважды давала показания. Полиция изъяла для исследования принадлежащие ей гаджеты, передает РИА Новости.

Также изучаются медицинские документы, изъятые из больницы, где наблюдался Ле Мезюрье, который принимал психотропные препараты и находился под их воздействием в момент смерти.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона.