Акции протеста в Тбилиси

В Грузии представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане начали акции протеста, перекрыв центральный проспект Руставели, после того как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную, передает РИА Новости.

"Бидзина Иванишвили обманул грузинский народ, он пообещал провести пропорциональные выборы, которые должны были быть справедливыми и демократическими. То, что мы увидели в парламенте сегодня, - это постановка, спектакль, шоу. Начались протесты, которые будут набирать серьезные обороты",- заявил агентству один из участников акции.

Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил журналистам, что начало акций планировалось вечером в 19:00, однако гражданские протесты стартовали незамедлительно.

Ранее парламент Грузии провалил в первом чтении конституционные изменения, касающиеся перехода на пропорциональную избирательную систему. Данный законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов. Для принятия конституционных изменений была необходима поддержка 113 законодателей. Законопроект, подготовленный парламентским большинством, поддержал 101 депутат.