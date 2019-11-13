Асад обвинил США в разграблении Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть. Соответствующие заявления прозвучали в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия-24».

«Вы точно выразились. Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании», — заявил Асад.

«За этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби», — добавил он.

Сирийский президент также отметил, что именно нефть стала одним из важнейших факторов, который сподвиг лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на нападение на СССР.