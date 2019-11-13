Микаил Джаббаров о сигаретах в киосках

«Я хочу со всей искренностью сказать, что если у кого-то есть сведения о том, что Минналогов в равной степени не выполняет требования законов, то мы с большим удовольствием готовы принять эту информацию и начать действовать по ней. Это – наш основополагающий принцип», - сказал министр экономики Микаил Джаббаров на заседании Милли Меджлиса, передает Qafqazinfo.

Согласно информации, министр отметил, что налоговое законодательство и взимание налогов одинаково применяется ко всем.

«Это обязательно. Поэтому, говоря о прозвучавшем здесь заявлении о продаже сигарет в киосках, хочу сказать, что есть такие моменты, которые не относятся к компетенции Минналогов. Однако, естественно, мы в качестве обновленного Министерства экономики примем к сведению новые предложения. Для этого мы будем тесно сотрудничать с соответствующими органами. Потому что защита прав производителей и в то же время здоровье населения составляют приоритет для нас», сказал министр.