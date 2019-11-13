Турция строит военную базу на границе с Сирией сирийские СМИ
Турецкая армия приступила к оборудованию военной базы на северо-востоке Сирии, в зоне проведения Анкарой военной операции "Источник мира", сообщает SANA.
По данным агентства, строительство ведется неподалеку от селения Аль-Хавас, расположенного южнее приграничного города Рас-эль-Айна.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.