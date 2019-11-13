И Москва признала временного президента Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости

При этом российский дипломат отметил, что в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре.

"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", — добавил С.Рябков, подчеркнув, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства.