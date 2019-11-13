Из Германии депортируют всех, кто приехал с корочкой «Мусават»

Как сообщал ранее haqqin.az, в результате расследования полиции Германии стало известно, что 7 активистов оппозиционных партий, в частности «Мусават», создали на территории Германии объединенную преступную группировку с целью торговли мигрантами.

В настоящее время им предъявлены обвинения в незаконной переправке мигрантов из Азербайджана. Преступники брали за свои услуги от 3000 до 10 000 евро.

По последней информации, власти в Баварии приняли решение о депортации большого количества мигрантов из Азербайджана, которые получили убежище, ссылаясь на политическое преследование. Все они получили убежище на основе документов партии «Мусават».