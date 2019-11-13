Хаменеи простил обвиняемых в преступлениях против Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи амнистировал 32 обвиняемых в преступлениях против государственной безопасности, сообщают иранские СМИ.

Как передает телерадиокомпания IRIB, Хаменеи поддержал соответствующее предложение главы судебной власти Ирана Эбрахима Раиси. Уточняется, что судебные власти Исламской Республики впервые сделали такой запрос.

В свою очередь агентство Tasnim пишет, что эти 32 человека будут отпущены на свободу, среди них – студенты и представители СМИ.

Кроме того, Хаменеи, согласно сообщению на его официальном сайте, согласился амнистировать всего 3552 человека.