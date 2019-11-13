Сын Эрдогана у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

Билал Эрдоган передал главе азербайджанского государства приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также выразил удовлетворение участием возглавляемой им делегации во II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

Отметим, что Билал Эрдоган приходится сыном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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