Иванишвили обвиняет сторонников Саакашвили
Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обвинил оппозиционное "Единое национальное движение", основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, в деструктивных действиях, повлиявших на решение депутатов отклонить законопроект об изменении избирательной системы, сообщает Интерфакс.
"Оппозиция откровенно обливала грязью депутатов парламентского большинства, что повлияло на принятие решения парламентариев, особенно избранных по мажоритарным спискам, которые с самого начала скептически относились к переходу на пропорциональную систему выборов", - написал Иванишвили в своем письме, отметив при этом, что пытался убедить мажоритарных депутатов изменить отношение к законопроекту, но не смог этого сделать.
"Избирательных систем без изъянов не существует, и в цивилизованном сообществе не прекращаются дискуссии по преимуществам той или иной системы выборов. Выход не в избирательной системе, а в демократии, исправно действующей политической системе", - пишет Иванишвили. Он также заявляет, что был и остается сторонником пропорциональной системы выборов: "Искренне сожалею, что переход на эту систему не состоялся", - написал Иванишвили.
Сегодня парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заявила о намерениях вывести своих сторонников на улицы.