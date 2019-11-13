Иванишвили обвиняет сторонников Саакашвили

"Оппозиция откровенно обливала грязью депутатов парламентского большинства, что повлияло на принятие решения парламентариев, особенно избранных по мажоритарным спискам, которые с самого начала скептически относились к переходу на пропорциональную систему выборов", - написал Иванишвили в своем письме, отметив при этом, что пытался убедить мажоритарных депутатов изменить отношение к законопроекту, но не смог этого сделать.

"Избирательных систем без изъянов не существует, и в цивилизованном сообществе не прекращаются дискуссии по преимуществам той или иной системы выборов. Выход не в избирательной системе, а в демократии, исправно действующей политической системе", - пишет Иванишвили. Он также заявляет, что был и остается сторонником пропорциональной системы выборов: "Искренне сожалею, что переход на эту систему не состоялся", - написал Иванишвили.

Сегодня парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заявила о намерениях вывести своих сторонников на улицы.