Эрдоган ответил на предложение США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от С-400.

«Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях «Пэтриоты», мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу «Пэтриотов», – передает слова Эрдогана ТАСС.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассчитывал получить согласие на предложение о крупной торговой сделке взамен на отказ Турции от покупки С-400. По данным СМИ, президент США был готов заключить контракты на сто миллиардов и даже закрыть вопрос с санкциями.