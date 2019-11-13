Словом, турецкий и американский президенты всячески демонстрировали друг другу взаимную приязнь. А поскольку политики такого уровня ничего не делают просто так - то эта демонстрация имела конкретных адресатов. Реджеп Тайип Эрдоган работал на внутреннюю турецкую аудиторию, Дональд Трамп - на конгрессменов и сенаторов, пятеро из которых, кстати, включая критиков президента Турции, были специально приглашены по этому поводу в Белый дом.

Нужно сказать, что вчерашний прогноз haqqin.az об основных пунктах повестки встречи двух лидеров вполне подтвердился - С-400, санкциивзаимная торговля и Сирия. Впрочем, ожидаемы были и нюансы, точнее - некоторое перераспределение акцентов.

Собственно, сирийская проблематика не заняла слишком много времени в диалоге двух президентов, продолжавшемся в режиме «с глазу на глаз» час и пятнадцать минут. За сутки до встречи в Вашингтоне Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал его воздерживаться от дальнейших действий в северо-восточной части Сирии - то есть остановиться на тех границах, на которые турецкие войска вышли в ходе «Источника мира».

По всей видимости, это не вызывает особых возражений у Анкары. Приемлемость условий сделки «Эрдоган-Пенс» для турецкой стороны были понятны еще в процессе ее заключения. Не совсем то, что нужно - но ведь и политика есть искусство возможного, главное, чтобы американцы свою часть обязательств, касающихся курдов, выполняли. Хотя, неистребимая тяга Вашингтона заключить соглашение и поиграть на расширительной трактовке его условий общеизвестна и уже создает сложности в диалоге Турция-США.

Но - и это крайне важно учитывать - основные сложности здесь выпадают на долю Трампа, ведь именно ему приходится противостоять антитурецки настроенным ястребам из Капитолия. А их позиция в отношении Анкары и Эрдогана становится все непримиримее. Сам факт визита турецкого президента в США вызвал сущую истерику этой публики, два дня подряд они заходятся в истеричном клекоте - сначала призывали Трампа отменить встречу, а теперь сенатор Джинн Шехин, из демократов, призывает «руководство Конгресса истребовать от Белого дома полный отчет» о прошедших переговорах. Видимо, отчитываться нужно будет с приложением стенограмм.

Гораздо больше внимания на встрече было уделено вопросу по С-400 и комплексу проблем, с этим связанных, включая и санкции, и участие Анкары в программе F-35.