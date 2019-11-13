Встреча друга с поклонником: тепло, но без конкретики актуальный комментарий
«Я большой поклонник президента», - заявил Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме. «Мой дорогой друг», - назвал Реджеп Тайип Эрдоган американского лидера.
Словом, турецкий и американский президенты всячески демонстрировали друг другу взаимную приязнь. А поскольку политики такого уровня ничего не делают просто так - то эта демонстрация имела конкретных адресатов. Реджеп Тайип Эрдоган работал на внутреннюю турецкую аудиторию, Дональд Трамп - на конгрессменов и сенаторов, пятеро из которых, кстати, включая критиков президента Турции, были специально приглашены по этому поводу в Белый дом.
Нужно сказать, что вчерашний прогноз haqqin.az об основных пунктах повестки встречи двух лидеров вполне подтвердился - С-400, санкциивзаимная торговля и Сирия. Впрочем, ожидаемы были и нюансы, точнее - некоторое перераспределение акцентов.
Собственно, сирийская проблематика не заняла слишком много времени в диалоге двух президентов, продолжавшемся в режиме «с глазу на глаз» час и пятнадцать минут. За сутки до встречи в Вашингтоне Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал его воздерживаться от дальнейших действий в северо-восточной части Сирии - то есть остановиться на тех границах, на которые турецкие войска вышли в ходе «Источника мира».
По всей видимости, это не вызывает особых возражений у Анкары. Приемлемость условий сделки «Эрдоган-Пенс» для турецкой стороны были понятны еще в процессе ее заключения. Не совсем то, что нужно - но ведь и политика есть искусство возможного, главное, чтобы американцы свою часть обязательств, касающихся курдов, выполняли. Хотя, неистребимая тяга Вашингтона заключить соглашение и поиграть на расширительной трактовке его условий общеизвестна и уже создает сложности в диалоге Турция-США.
Но - и это крайне важно учитывать - основные сложности здесь выпадают на долю Трампа, ведь именно ему приходится противостоять антитурецки настроенным ястребам из Капитолия. А их позиция в отношении Анкары и Эрдогана становится все непримиримее. Сам факт визита турецкого президента в США вызвал сущую истерику этой публики, два дня подряд они заходятся в истеричном клекоте - сначала призывали Трампа отменить встречу, а теперь сенатор Джинн Шехин, из демократов, призывает «руководство Конгресса истребовать от Белого дома полный отчет» о прошедших переговорах. Видимо, отчитываться нужно будет с приложением стенограмм.
Гораздо больше внимания на встрече было уделено вопросу по С-400 и комплексу проблем, с этим связанных, включая и санкции, и участие Анкары в программе F-35.
Позиция Эрдогана здесь изначально была сильнее, чем у Дональда Трампа. Американский президент, нужно отдать ему должное, прекрасно это понимает - но опять проблема в орнитологии, то есть - в местных «ястребах» от туркофобии. Уже в ходе визита турецкого лидера Белый дом распространил заявление, в котором говорится: «Для достижения прогресса на других фронтах жизненно важно, чтобы мы решили вопросы, связанные с покупкой Турцией российской системы ПВО С-400, укрепляя наше оборонное партнерство».
Нет проблем, Анкара готова сделать шаги в этом направлении, пусть они и вызовут раздражение в Кремле. А именно - уже полученную батарею комплексов С-400 не ставить на боевое дежурство, используя лишь как образец для научно-исследовательских и опытово-конструкторских работ турецким военно-промышленным комплексом. Более того - приобрести американские «Пэтриоты». Но проблема заключается в том, что к такому сценарию не готов американский истеблишмент.
Казалось бы - вот оно, готовое решение, чего ж вам еще, хороняки, нужно? Молчат Капитолий и Пентагон, не дают ответа. Не забывая при этом требовать введения санкций против Анкары. Пожалуй, мы столкнулись с некоей биологической аномалией - у «ястребов» оказались куриные мозги, и что с этим делать - совершенно непонятно. Во всяком случае, Дональд Трамп смог сказать своему турецкому коллеге лишь «есть множество альтернатив. Мы что-нибудь придумаем. По моим прогнозам, мы что-нибудь придумаем».
Как зачастую и бывает, подобные пикантные ситуации становятся камешком, брошенным в лужу, а в итоге на поверхность вплывают всевозможные пикантные подробности. Так, например, «внезапно» обнаружилось, что военно-промышленный комплекс США сохраняет зависимость от турецких производителей не только в программе F-35, но еще и в комплектующих для вертолетов Chinook и Black Hawk, истребителей F-16, а также для некоторых кораблей американских ВМФ.
Что же касается того же F-35, то для 11 его компонентов, которые производит Турция, так до сих пор и не нашлось альтернативных производителей, то есть импортозамещение здесь пока не сработало. Право, возникает впечатление, что в Пентагоне сидят какие-то очень уж оголтелые недоброжелатели американских конгрессменов и сенаторов. Пока политики распинались в том, что «турок из программы F-35 выкинем, замену им найдем» - представители американского военного ведомства и ВПК сосредоточенно молчали, а временами даже поддакивали. Как дошло до конкретики - выложили убойную фактуру, из которой выходит что Конгресс в связанных с оборонной промышленностью вопросах несколько не компетентен.
Поэтому, хотя вчерашняя встреча Эрдогана и Трампа не сопровождалась конкретными договоренностями - бесполезной или провальной назвать ее не представляется возможным. Президент США продемонстрировал, что и дальше готов прилагать максимум усилий для улучшения американо-турецких отношений. Эрдоган выразил свое понимание всех сложностей процесса и готовность проявить взвешенность и мудрость в ряде вопросов.
Пусть это и не победа - но, как минимум, тот камушек, который вполне может стать причиной поломки механизма антитурецкого лобби в Америке. А там, глядишь, и до конкретных шагов укрепления американо-турецкого партнерства дойдет.