Минсвязи запустило просветительскую социальную кампанию

При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и партнерстве Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар», Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) и Engineering for Kids дан старт просветительской социальной кампании.

В рамках кампании сегодня в средней школе села Чеменли Агдамского района, расположенного в прифронтовой зоне, были проведены тренинги для учащихся по таким темам, как основа информационных технологий, маркетинг в социальных сетях, инженерия и механика.