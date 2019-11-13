Минсвязи запустило просветительскую социальную кампанию
При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и партнерстве Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар», Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) и Engineering for Kids дан старт просветительской социальной кампании.
В рамках кампании сегодня в средней школе села Чеменли Агдамского района, расположенного в прифронтовой зоне, были проведены тренинги для учащихся по таким темам, как основа информационных технологий, маркетинг в социальных сетях, инженерия и механика.
Основной целью проведения тренингов является повышение уровня знаний и навыков сельских учащихся в сфере информационных технологий, а также осведомленности о маркетинге в социальных сетях и преодоление цифрового разрыва между городскими и сельскими школами. Тренинги были проведены специалистами İKT LAB и Engineering for Kids.
В завершение мероприятия, которое вызвало большой интерес среди школьников, были даны ответы на интересующие учащихся вопросы по теме тренинга.
Следующий тренинг состоится завтра в средней школе села Аяггарвенд Агдамского района.
Отметим, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий подарило учащимся компьютеры и принтеры, а ООО «Азермарка» – школьные принадлежности.