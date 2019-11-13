Турецкая компания купила российский «Интурист»
Старейший российский туроператор «Интурист», принадлежавший обанкротившемуся британскому агентству Thomas Cook, приобрела турецкая компания Anex Tour. Об этом сообщает TurizmGuncel со ссылкой на владельца компании Нешета Кочкара.
Подробности о сделке не сообщаются. По оценке президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова, которую приводит Forbes, стоимость сделки могла составить 10-11 миллионов долларов. В эту сумму входят технологическая платформа и трех-пятилетные контракты с отелями.
Одно из ключевых направлений деятельности «Интуриста» — это Турция, в которой у туроператора много принимающих партнеров. Год назад гендиректор «Интуриста» Виктор Тополкараев заявил, что доля компании на рынке Турции составляет 15 процентов, и она входит в пятерку крупнейших игроков.
Второе ключевое направление бизнеса туроператора — въездной туризм, в котором «Интурист» занимает первое место с долей около 30 процентов.