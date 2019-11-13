Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане

Компания Bakcell в очередной раз признана «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Эта награда была присуждена компанией Ookla, являющейся мировым лидером в области тестирования и анализа интернета.

Так, Bakcell стала обладателем награды Ookla Speedtest Award за первый и второй кварталы 2019 года как оператор с самым быстрым мобильным интернетом в стране. Для этого компания продемонстрировала самые высокие баллы по системе Speed Score™ благодаря самой высокой скорости скачивания и отдачи среди всех мобильных операторов на местном рынке.