Игорь Додон привел к присяге новое правительство Молдовы

Новое правительство Молдовы во главе с премьером Ионом Кику принесло присягу в здании администрации президента, на церемонии присутствовали глава государства, а также спикер парламента Зинаида Гречаный, передает РИА Новости.

Ранее парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства, «за» проголосовали 62 депутата из 101.

Новый премьер Ион Кику, выдвинутый на пост главы Кабинета президентом Игорем Додоном, сообщил, что Кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года.

Напомним, 12 ноября молдавский парламент выразил вотум недоверия прежнему правительству, которое возглавляла Майя Санду. Инициаторами голосования стали депутаты-социалисты, которые считают нарушением договоренностей решение премьер-министра взять на себя полномочия по изменению процедуры назначения генерального прокурора.