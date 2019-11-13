V Детские паралимпийские игры при поддержке Azercell

В Апшеронском Олимпийском спортивном комплексе прошли V Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке ООО Azercell Telekom, представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, компаний BP и Toyota.

Наряду с местными паралимпийцами за победу боролись также атлеты из Грузии. 180 спортсменов соревновались в 7 видах спорта. Победители соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами.

Следует отметить, что в 2013 году впервые в международной практике при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана был создан Детский паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является обеспечение доступа к спорту детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество. На протяжении своей многолетней деятельности инициатор большого количества социальных проектов "Azercell Telekom” поддерживает работу комитета с 2014 года.