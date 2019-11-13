Поприветствовав гостей Гудрат Гурбанов выразил надежду, что данная встреча создаст возможности для развития сотрудничества в сфере морского транспорта и проведения обмена мнениями. Касаясь дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой, Гудрат Гурбанов отметил, что первое посольство в Латинской Америке Азербайджан учредил именно в Мексике. Это пример того, какое большое значение придается сотрудничеству между двумя странами.

Гудрат Гурбанов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев создал большие возможности для динамичного развития сферы морского транспорта, добавив, что Государственное морское агентство уделяет особое внимание изучению опыта передовых стран в сфере морского транспорта и внедрению его в Азербайджане.

Рассказывая о деятельности Государственного морского агентства, Гудрат Гурбанов затронул темы государственного контроля в сфере морского транспорта в Азербайджане и организации системы безопасности мореплавания. По его словам, результатом эффективной деятельности Госагентства по подготовке моряков и выдаче им дипломов стало то, что выданные Госагентством дипломы и сертификаты, по результатам проверок, были признаны Европейским союзом. По результатам проведенных проверок Азербайджан в 2016 году был включен в «Белый список» Международной морской организации.

Помимо этого, 28 мая – 6 июня 2017 года Аудитная экспертная группа Международной морской организации провела проверку степени применения международных конвенций в сфере морского транспорта, к которым присоединился Азербайджан. По результатам проверок Азербайджан занял лидирующие позиции среди 174 морских стран мира.