Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в море фото
Директор Государственного морского агентства Гудрат Гурбанов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Мексики Хуаном Родриго Лабардини Флоресом, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.
Поприветствовав гостей Гудрат Гурбанов выразил надежду, что данная встреча создаст возможности для развития сотрудничества в сфере морского транспорта и проведения обмена мнениями. Касаясь дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой, Гудрат Гурбанов отметил, что первое посольство в Латинской Америке Азербайджан учредил именно в Мексике. Это пример того, какое большое значение придается сотрудничеству между двумя странами.
Гудрат Гурбанов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев создал большие возможности для динамичного развития сферы морского транспорта, добавив, что Государственное морское агентство уделяет особое внимание изучению опыта передовых стран в сфере морского транспорта и внедрению его в Азербайджане.
Рассказывая о деятельности Государственного морского агентства, Гудрат Гурбанов затронул темы государственного контроля в сфере морского транспорта в Азербайджане и организации системы безопасности мореплавания. По его словам, результатом эффективной деятельности Госагентства по подготовке моряков и выдаче им дипломов стало то, что выданные Госагентством дипломы и сертификаты, по результатам проверок, были признаны Европейским союзом. По результатам проведенных проверок Азербайджан в 2016 году был включен в «Белый список» Международной морской организации.
Помимо этого, 28 мая – 6 июня 2017 года Аудитная экспертная группа Международной морской организации провела проверку степени применения международных конвенций в сфере морского транспорта, к которым присоединился Азербайджан. По результатам проверок Азербайджан занял лидирующие позиции среди 174 морских стран мира.
Гудрат Гурбанов отметил наличие хороших возможностей и перспектив для еще большего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Мексикой, подчеркнув богатый опыт Мексики в сфере морского транспорта. По его словам, интенсивное развитие связей между двумя странами и обмен опытом имеют важное значение.
Выразив благодарность за встречу, посол Хуан Родриго Лабардини Флорес отметил наличие крепких дружественных связей между Азербайджаном и Мексикой.
Рассказывая о деятельности Мексики в Международной морской организации, посол отметил, что его страна внесла положительный вклад в деятельность организации. Посол отметил, что Мексика обладает широкой сетью из 117 портов, в которых проводится модернизация.
Встреча продолжилась обменом мнений по вопросам, вызывающим взаимный интерес.