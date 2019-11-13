Эрдоган: Турция хочет дружить и с Россией, и с США

Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, прилагая для этого все усилия, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов, сообщает Anadolu.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав",- отметил глава турецкого государства.

Эрдоган также отметил, что детально проинформировал президента США Дональда Трампа и встретившихся с ним сенаторов в Белом доме о событиях 1915 года в Османском государстве и подчеркнул неприемлемость политизации исторических событий.