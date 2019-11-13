Новый император Японии поужинает с богиней солнца

Новый император Японии Нарухито примет участие в ритуальном пире с богиней солнца в рамках празднования его интронизации, сообщает CNN.

Отмечается, что традиционный ужин с богиней солнца часто подвергается критике, так как нарушает конституционное разделение религии и государства.

На пир были приглашены около 700 человек, в числе которых премьер-министр страны Синдзо Абэ, однако гости не будут допущены к самому ритуалу.

Японист Джон Брин рассказал, что император проведет около шести часов с богиней солнца в двух разных залах, которые будут сожжены после церемонии.