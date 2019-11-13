МИД РФ о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении

Российская сторона надеется, что процесс подписания с Арменией меморандума о биолабораториях не затянется. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

11 ноября, находясь с официальным визитом в Ереване, глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены.

"Надеемся, процесс подписания документа не затянется", - отметила Захарова.

Вместе с тем она добавила, что не располагает информацией о приблизительной дате подписания меморандума.