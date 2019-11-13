Азербайджан одержал вторую победу в отборе на Евро-2021
В Сумгаите на стадионе «Капитал Банк Арена» состоялся отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы-2021 между сборными Азербайджана и Лихтенштейна.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей команды. В матче, который прошел с большим преимуществом сборной Азербайджана, единственный гол на 65-й минуте забил Барыш Экинджиер.
Напомним, что в первой игре между этими командами Лихтенштейн победил со счетом 1:0. Для сборной Азербайджана это вторая победа в нынешнем цикле. Первая была одержана в сентябре в Баку над Словакией (2:1).
У Азербайджана 6 очков после 6 игр. Мы занимаем 4-е место в турнирной таблице группы 2. Следующий матч подопечные Милана Обрадовича проведут 26 марта в гостях против Швейцарии.
Турнирное положение:
1. Швейцария – 9 очков (3 матча)
2. Франция – 6 (2)
3. Грузия – 6 (3)
4. Азербайджан – 6 (6)
5. Словакия – 3 (3)
6. Лихтенштейн – 3 (5)