Азербайджан одержал вторую победу в отборе на Евро-2021

В Сумгаите на стадионе «Капитал Банк Арена» состоялся отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы-2021 между сборными Азербайджана и Лихтенштейна.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей команды. В матче, который прошел с большим преимуществом сборной Азербайджана, единственный гол на 65-й минуте забил Барыш Экинджиер.

Напомним, что в первой игре между этими командами Лихтенштейн победил со счетом 1:0. Для сборной Азербайджана это вторая победа в нынешнем цикле. Первая была одержана в сентябре в Баку над Словакией (2:1).

У Азербайджана 6 очков после 6 игр. Мы занимаем 4-е место в турнирной таблице группы 2. Следующий матч подопечные Милана Обрадовича проведут 26 марта в гостях против Швейцарии.

Турнирное положение:

1. Швейцария – 9 очков (3 матча)

2. Франция – 6 (2)

3. Грузия – 6 (3)

4. Азербайджан – 6 (6)

5. Словакия – 3 (3)

6. Лихтенштейн – 3 (5)