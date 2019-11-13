Разыскиваемого за убийство россиянина поймали в Азербайджане

В Челябинской области за совершенное 10 лет назад убийство осужден 38-летний мужчина, сообщает «КП Челябинск».

Согласно информации, преступник девять лет находился в международном розыске. Как пишет издание, недавно его поймали в Азербайджане и экстрадировали в Россию.

Согласно приговору суда, в ближайшие дни преступник отправится в колонию строгого режима на девять лет.

Убийство произошло в декабре 2009 года. Супружеская пара пригласила к себе незнакомца. Во время застолья мужчины поссорились из-за женщины — хозяин дома зарезал гостя. После убийства он скрылся и все эти годы он находился в международном розыске.

«Виновный получил девять лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить сестре погибшего 350 тысяч рублей компенсации», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Челябинской области.